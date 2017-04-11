سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.81 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6781
|4.8462
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7843
|4.8311
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7857
|4.8349
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8049
|4.8323
|البنك-الأهلي
|4.7862
|4.8129
|بنك-البركة
|4.6555
|4.8648
|بنك-القاهرة
|4.7676
|4.8153
|بنك-الاسكندرية
|4.7864
|4.8180
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7725
|4.8263
|البنك-المركزي
|4.7964
|4.8245
|بنك-مصر
|4.7862
|4.8105
|بنك-بلوم-مصر
|4.7863
|4.8128
|كريدي-أجريكول
|4.7745
|4.8264
|بنك-بيريوس
|4.8017
|4.8289
|بنك-قناة-السويس
|4.7996
|4.8269
|المصرف-المتحد
|4.7613
|4.8133
|البنك-التجاري-الدولي
|4.7995
|4.8264
|بنك-المشرق
|4.8000
|4.8300
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8100
|4.8300
|بنك-HSBC
|4.8100
|4.8500
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.84 جنيه مصري
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads