بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

شيماء مصطفى

كشفت التحقيقات التي أجراها ضباط مباحث الآداب بالإسكندرية، حول واقعة «فيلا الكنج مريوط» التي تستخدم لحفلات عبدة الشيطان والجنس الجماعي وتعاطي المخدرات، أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحفلات بالفيلا المملوكة لمحاسب شاب، وأحد منظمي الحفل.

وحصلت «فيتو» على أول فيديو يظهر لحظة القبض على الشباب المشاركين في الحفل.

وأكدت التحقيقات أن «كريم. ج. ا»، أنشئ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للحفلة بمعاونة «ز.ج.ح» و«ى.م»، مقابل أجر مادي، على أن تقام الحفلة بالفيلا الكائنة بشارع فاركو دائرة قسم العامرية ثان.

وتنكر الضباط لدخول الحفل، لتسهيل معرفة ما يدور داخل الفيلا، حيث وجدوا على باب الفيلا المتهم الثانى «ز.ج» يختم كل من يدخل بمقابل 400 جنيه للفرد، وتم التحفظ عليه، وبسؤاله عن المنظم الثالث للحفلة، أشار إلى المتهم "ى.م"، وتم التحفظ عليهم وعلى الختم.

تم اصطحاب "ز.د" إلى الداخل، حيث تبين وجود حفلة رقص صاخبة، والمتهم الأول "كريم.ج" يقف على الدى جى، وبجواره بيلات ومواد مخدرة.

وضبط داخل الفيلا كمية من نبات أخضر اللون لجوهر نبات الفودو، و9 أقراص بيلات بان، وكمية من نبات أخضر اللون لجوهر نبات البانجو، وعدد 5 من أقراص التامول، و2 من قطع جوهر الحشيش، وكمية من جوهر الكوكايين، وزجاجة خمر.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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