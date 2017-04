بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

شيماء مصطفى

تختلف جوازات السفر من حيث القوة والأهمية وترتبط بعوامل عديدة من بينها تكلفة استخراج الجواز وعدد الساعات المطلوبة للحصول عليه ومدة صلاحية الجواز وعدد الدول التي يسمح بدخولها.

واحتلت مصر مرتبة متدنية، حيث جاء جواز السفر المصري في المرتبة الـ35، حيث يمكن المصري للسفر إلى 47 دولة فقط، وجاءت في المركز 79 عالميًا، بحسب موقع "How We Made It In Africa".