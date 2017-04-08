بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

شيماء مصطفى

تختلف جوازات السفر من حيث القوة والأهمية وترتبط بعوامل عديدة من بينها تكلفة استخراج الجواز وعدد الساعات المطلوبة للحصول عليه ومدة صلاحية الجواز وعدد الدول التي يسمح بدخولها.

واحتلت مصر مرتبة متدنية، حيث جاء جواز السفر المصري في المرتبة الـ35، حيث يمكن المصري للسفر إلى 47 دولة فقط، وجاءت في المركز 79 عالميًا، بحسب موقع "How We Made It In Africa".

وكانت قد قررت الحكومة السودانية فرض تأشيرة دخول على حملة جوازات السفر المصرية القادمين إلى السودان، اعتبارًا من أمس الجمعة، وذلك للذكور فقط في الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا.

وهناك العديد من الدول حول العالم، يمكن لحامل الجواز المصري دخولها بدون تأشيرة، أبرزهم "جورجيا، لبنان، نيبال، إيران، هونج كونج، الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، مالي، موريتانيا، تنزانيا، نيكاراجوا، أوغندا، زامبيا".

وأيضا هناك دول أخرى يمك لحامل الجواز المصري دخلوها دون تأشيرة لكن لفترة محددة وهي ، توجو (مدة الإقامة حتى 7 أيام)، كمبوديا (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، لاوس (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، ساماو (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، طاجيكستان (مدة الإقامة حتى 45 يومًا)، بوروندي (مدة الإقامة حتى 30 يومًا).

وإندونيسيا (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، زيمبابوي (مدة الإقامة حتى 3 شهور)، موزمبيق (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، كينيا (مدة الإقامة حتى 90 يومًا)، مدغشقر (مدة الإقامة حتى 90 يومًا).

بالإضافة إلى تيمور الشرقية (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، جزر توفالو في المحيط الهادي (مدة الإقامة حتى شهر)، جزيرة سيشل (مدة الإقامة حتى شهر)، جزر المالديف (مدة الإقامة حتى 30 يومًا)، بوليفيا (مدة الإقامة حتى 90 يومًا).

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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