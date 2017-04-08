بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

شيماء مصطفى

أعلنت معارض سيارات «هيونداى» عن تخفيضات هائلة على جميع موديلاتها تتراوح ما بين 20 إلى 55 ألف جنيه، بعدما تراجعت مبيعاتها بالأسواق المصرية.

وأكدت الشركة، أن تلك التخفيضات جاءت من أجل رفع حركة بيع السيارات نظرا لتعرض بعض المعارض لخسارة بسبب ركود عملية البيع، وفى ذات السياق المتصل أجرت "فيتو" جولة ميدانية بمعارض الماركة الشهيرة "هيونداى" لرصد بيان أسعار السيارات وإليكم الآتى:-

شهدت ماركة «هيونداى»، موديل «فيرنا» تخفيضا قدره 29 ألف جنيه، لكى يصل سعرها إلى 145 ألف جنيه للفئة الأولى.

كما خفضت الشركة سعر سيارة «I10» بنحو 30 ألف جنيه ليصل سعرها بعد الخصم إلى 148.9 ألف جنيه.

ودخلت ماركة «جراند I10» من ضمن قائمة التخفيضات الذي بلغ 35 ألف جنيه ليصل سعره إلى 207 آلاف جنيه.

وتروح سعر موديل «كريتا» ما بين 355:412 ألف جنيه.

وتصل سعر سيارة «توسان» التي خفضت 15 ألف جنيه ليتراوح سعرها بين 409:551 ألف جنيه.

كما تراجع سعر سيارة «أكسنت» بقيمة 50 ألف جنيه لتصل إلى 240 ألف جنيه.

وتراجع سعر سيارة «سولارس» ليصل إلى 245 ألف جنيه بعد التنقيص من سعرها 45 ألف جنيه.

كما خفض سعر سيارة «إلنترا» لتتراوح مابين 220:320 ألف جنيه، بعد خصم 55 ألف جنيه من سعرها.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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