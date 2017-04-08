دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

سمر العشري

تصدرت مدينتا دبي الإماراتية والغردقة المصرية قائمة وجهات السياح الأفضل في الشرق الأوسط.

وجاءت المدينتان على رأس القائمة التي يعدها موقع السياحة الشهير «تريب أدفايزور»، ضمن المسابقة السنوية التي ينظمها.

وتعتمد المسابقة على اختيارات ملايين المستخدمين للموقع من مختلف أنحاء العالم، والتي يتم من خلالها تقييم السياح للوجهة السياحية الأفضل بالنسبة لهم.

وتصدرت مدينة دبي الإماراتية القائمة، وتلتها مدينة الغردقة المصرية، فيما جاءت مدينة «تل أبيب» الإسرائيلية بالمركز الثالث، بحسب ما نشره الموقع الشهير.

وفي المركز الرابع، جاءت مدينة «القدس»، أما المركزان الخامس والسادس فكانا محجوزين لمدينتي «الأقصر» و«القاهرة».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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