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أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

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أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

تقدم بوابة فايف المنتجات البترولية في محطات الوقود، وأسعار أسطوانات الغاز في عدد من المحافظات حيث يتخوف العديد من المواطنين استمرار ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز مع أقتراب حلول شهر رمضان  فمن المعروف أنه يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم،  كما نعرض أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، بالإضافة إلى أسعار الذهب في محلات الصاغة دون إضافة ثمن المصنعية حيث تختلف من محل لأخر وأسعار العملات الأجنبية والعربية

أسعار المنتجات البترولية

النوع الكمية السعر بالجنيه المصري
بنزين 80 لتر 2.35
بنزين 92 لتر 3.5
بنزين 95 لتر 6.25
سولار لتر 2.35
كيروسين لتر 2.35

أسعار أسطوانات الغاز

المحافظة سعر المستودع سعر السوق السوداء سعر الباعة الجائلين
الجيزة 15 30 35
القاهرة 15 35 من 40 إلى 45
الإسكندرية 15 30 40

أسعار الفاكهة

النوع السعر بالجنيه المصري
الموز 7
الجوافة 7
الفراولة 5
التفاح الأمريكي 16
البطيخ 20
الكاكا 9
العنب الأسود 35
اليوسفي 5
البرتقال الصيفي 5
الأناناس 30
البرتقال السكري 7.5
الرمان 7
الكانتالوب 7
البرتقال البلدي 7
الليمون 20

أسعار الخضروات

النوع السعر بالجنيه
الطماطم 12
البطاطس 4
الكوسة 3.5
الفاصوليا 5
الباذنجان الرومي 6
الفلفل الألوان 17
الفلفل الأخضر 8
بسلة 4
القلقاس 8.5
البصل 7
الخيار البلدي 3.5
الثوم 7
ورق عنب 10
بنجر 3
بطاطا 3
بامية 30
جزر 2.5

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون إضافة المصنعية

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 718
عيار 22 658
عيار 21 628
عيار 18 538
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,321
الجنيه الذهب 5,024
الكيلو 717,714

أسعار العملات

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي 18.06 18.21
اليورو 19.25 19.35
الجنيه الاسترليني 22.53 22.65
الريال السعودي 4.82 4.86
الدرهم الإماراتي 4.92 4.96

 

المصدر:مصرفايف 

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