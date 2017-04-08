أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء

سمر العشري

تقدم بوابة مصر فايف أسعار المنتجات البترولية في محطات الوقود، وأسعار أسطوانات الغاز في عدد من المحافظات حيث يتخوف العديد من المواطنين استمرار ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز مع أقتراب حلول شهر رمضان فمن المعروف أنه يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم، كما نعرض أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، بالإضافة إلى أسعار الذهب في محلات الصاغة دون إضافة ثمن المصنعية حيث تختلف من محل لأخر وأسعار العملات الأجنبية والعربية

أسعار المنتجات البترولية

النوع الكمية السعر بالجنيه المصري بنزين 80 لتر 2.35 بنزين 92 لتر 3.5 بنزين 95 لتر 6.25 سولار لتر 2.35 كيروسين لتر 2.35

أسعار أسطوانات الغاز

المحافظة سعر المستودع سعر السوق السوداء سعر الباعة الجائلين الجيزة 15 30 35 القاهرة 15 35 من 40 إلى 45 الإسكندرية 15 30 40

أسعار الفاكهة

النوع السعر بالجنيه المصري الموز 7 الجوافة 7 الفراولة 5 التفاح الأمريكي 16 البطيخ 20 الكاكا 9 العنب الأسود 35 اليوسفي 5 البرتقال الصيفي 5 الأناناس 30 البرتقال السكري 7.5 الرمان 7 الكانتالوب 7 البرتقال البلدي 7 الليمون 20

أسعار الخضروات

النوع السعر بالجنيه الطماطم 12 البطاطس 4 الكوسة 3.5 الفاصوليا 5 الباذنجان الرومي 6 الفلفل الألوان 17 الفلفل الأخضر 8 بسلة 4 القلقاس 8.5 البصل 7 الخيار البلدي 3.5 الثوم 7 ورق عنب 10 بنجر 3 بطاطا 3 بامية 30 جزر 2.5

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون إضافة المصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 718 عيار 22 658 عيار 21 628 عيار 18 538 عيار 14 419 عيار 12 359 الاونصة 22,321 الجنيه الذهب 5,024 الكيلو 717,714

أسعار العملات

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 18.06 18.21 اليورو 19.25 19.35 الجنيه الاسترليني 22.53 22.65 الريال السعودي 4.82 4.86 الدرهم الإماراتي 4.92 4.96

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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