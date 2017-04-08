بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

سمر العشري

في الجمعة الأولى من شهر إبريل كل عام تحتفل مصر بيوم اليتيم، حيث يشارك فيه عدد كبير من المنظمات الخيرية وكذلك المسئولين على مستوى مصر، وقد احتفلت محافظة القاهرة بيوم اليتيم هذا العام بحديقة الأزهر، وبحضور ما يقرب من 250 طفل من أحد دور الأيتام، وكان ذلك الاحتفال أمس الجمعة وقد شهدت هذه الاحتفالية ما أطلق عليه نشطاء فضيحة.

حيث تم اسقبال الأطفال اليتامى في بداية الحفل بأغنية “بابا فين”، برغم من فقدان معظم هؤلاء الأطفال لأبائهم مما أثار سخرية وحزن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذات الوقت أكدت مصادر من المحافظة أنهم لا دخل لهم بالأغاني التي يتم تشغيلها، وأن المسئول عنها هو القائم على تشغيل الدي جي.

وقد انتشرت على الفيسبوك كوميكسات ساخرة من ذلك الموقف، الذي وصفه البعض بأنه أشبه بمعايرة الأطفال بفقدانهم لأبائهم، وبدلا من إشعارهم بالسعادة كان تذكيرهم بأبائهم هذا وقد حضر الحفل محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد ولفيف من مسئولي المحافظة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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