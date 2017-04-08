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مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل

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مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل

يعاني الموظف المصري من مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب سوء الحالة الاقتصادية  التي نمر بها، وانتظر الموظف علاوته الاجتماعية التي يحصل عليها كل عام، ولكنه خاب ظنه شهور طويلة منذ بداية شهر يونيو الماضين وتعددت الآراء هل يحصل على علاوة أم لا حتى صدر قرار بمنح الموظفين بالدولة علاوة .

وأكدت مصادر حكومية  في تصريحات هامة لإحدى الصحف المحلية، أنه ستقوم وزارة المالية بتعديل تشريعي  بخصوص زيادة رواتب العاملين بالدولة، وأوضحت المصادر بأن النسبة ما بين 25 و30% وأنها ستتقدم بالمشروع خلال أيام، ولكن قام مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء سارع ونفى هذا الكلام، وإنكاره تماماً.

علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة

وقال رئيس الوزراء المهندس” شريف إسماعيل” عند لقاءه بوزير الصناعة والطاقة والثروة المعدنية السعودي، وعلى هامش هذا اللقاء أكد رئيس الوزراء على انه سيتم صرف علاوة لجميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وهي علاوة إستثنائيةوستشمل جميع العاملين سواء المخاطبين أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

توصيات رئيس الجمهورية بالنسبة للموظفين

وأشار إسماعيل بأنه سيتم صرف العلاوة مع بداية عام 2018 العام القادم  وأكد سيادته أن الرئيس” عبد الفتاح ” رئيس الجمهورية شدد على الوقوف بجانب المواطنين والعمل على التخفيف من الأعباء التي يتحملونها حيث أنهم يتأثروا بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبذلك يكون قرار بزيادة الموظفين بنسبة 30% وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.

 

المصدر:مصرفايف

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