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تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

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تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مع مرور الأيادم تزداد مشاكل الاقتصادية بشكل كبير، ويقل معدل الخدمات المقدمة للشعب المصري في عدة قطاعات، أبرزها قطاع والصحة، ولعل من أبرز التصريحات التي أثارت جدل في الفترة الأخيرة، في نطاق ذلك ما قاله وزير المالية عمرو الجارحي بأن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي أقرتها المصرية لم تؤتي ثمارها ، وكان تأثيرها سلبي على الموازنة العامة.

بينما كان لتصريح الأخير المثير للجدل ذلك الذي قاله وزير الصحة بأنه ليس لدى الوزارة جديد لتقدمه للمواطن المصري، وأنها سوف تكتفي بالموجود حالياً، هذا وقد علق السفير معصوم مرزوق بأن تلك التصريحات نوع من الاستعطاف السياسي للشعب المصري وتعبر عن مدى الافلاس الذي وصلت إليه الحكومة المصرية.

 

بينما رأى السفير المصري السابق إبراهيم يسري أن تلك التصريحات متفق عليها بين الوزراء في الحكومة، وأنه يتوقع إقالة حكومة شريف اسماعيل قريباً وأن القرار تأخر كثيراً.

 
المصدر : مصرفايف

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