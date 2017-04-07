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بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

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بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

قامت فجر اليوم، المدمرات الأمريكية الموجودة شرق البحر المتوسط، بشن هجوم ضاري وإطلاق صواريخ من طراز “توما هوك”، العابرة  للقارات على القاعدة الجوية السورية في حمص وبالتحديد مطار الشعيرات العسكري “المرتبط ببرنامج” الاسلحة الكيميائية السورية.

وقام المكتب الصحفي، بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بنشر صور وفيديوهات توضح لحظة استهداف المدمرات الأمريكية للمواقع والمطارت السورية.

 

وإليكم معلومات وتفاصيل عن صاروخ “توما هوك “الذي استخدم في القصف.

1- الصاروخ “توما هوك “من طراز “كروز” أمريكي الصنع .

2- يستخدم لضرب الأهداف الأرضيةبدقة متناهية و بسرعة تفوق سرعة الصوت.

3- طوله يبلغ “6.25”متر وقطره يبلغ “58” سم، ومداه 1600كم.

4- قادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية يصل وزنها 450كجم.

5- أول مرة تم استخدمه في حرب الخليج بين دول التحالف والعراق عام 1991 فيعملية عاصفة الصحراء.

6- تم تطويره أكثر من مرة، مما جعله يتمكن من تصوير أهدافه أثناء التدمير، بل ويمكن إعادة توجيهه في الهواء بعد إطلاقه إلى أهداف أخرى، غير التي كان موجه لها من قبل.

صاروخ توما هوك
صاروخ توما هوك

من يمتلك اليد الطولى

 

 

صاروخ توما هوك

 

المصدر : مصرفايف

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