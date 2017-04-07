الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الداخلية مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بجماعة الإخوان، بعد تبادل لاطلاق الرصاص مع قوات الأمن بدمياط.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها منذ قليل، إنه فى إطار الجهود المبذولة لكشف ملابسات واقعة وفاة الخفير النظامى مسعود عبدالله حسن الأمير "من قوة مركز شرطة دمياط" خلال شهر مارس الماضى وتحديد وضبط مرتكبيها، توافرت معلومات حول إختفاء أحد منفذى الحادث عضو الحراك المسلح الهارب " محمد.ع" مقيم قرية البصارطة في دمياط، بمنطقة المزارع السمكية بالسيالة.

وأضافت الداخلية، أنه تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وإعداد الأكمنة اللازمة بالمنطقة لضبطه، إلا أنه أثناء محاولة القوات إستيقافه أثناء قيادته دراجة بخارية قام بإطلاق النيران على القوات مما دفعها للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه والعثور بحوزته على بندقية آلية بداخلها 9 طلقات وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادته.

وأوضحت الداخلية، أن القتيل كان مسئول مجموعات الحراك المسلح "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بقرية البصارطة في مركز دمياط والمسئول عن مقتل أحد العناصر الجنائية "محمد الزينى" فى القضية رقم 989 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة دمياط الجديدة، ومحكوم عليه غيابياً فى عدد من القضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 14 قضية خاصة بالحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى أبرزها القضايا أرقام "800/2016 إدارى مركز دمياط "تفجير خط الغاز بدمياط، 316/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى" ، 19610/2014 جنايات مركز دمياط "تجمهر وتظاهر".

وفى ذات الإطار ، تم إستهداف أحد الأوكار التنظيمية بقرية البصارطة والتى كان يتخذها المذكور وكراً للإختباء بها حيث عُثر بداخلها على "2 بندقية خرطوش، 2 خزينة بندقية آلية، 142 طلقة خرطوش، 220 طلقة آلية، 10 طلقات 9 مم، 2 فلاش ميمورى، قفاز، 4 خطوط هواتف محمول، كاميرا، 10 أظرف فارغة 9 مم، ظرف فارغ خرطوش ، ظرف فارغ آلى" وتم ضبطها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.​

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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