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حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: يفتتح هذا اليوم دورة تعدك بالأفضل حتى آخر الشهر، وتنفتح أمامك عدة أبواب لولوج مجالات جديدة تعود بالفائدة عليك

عاطفياً: توقّع من الشريك المزيد من العطف والحنان، لكن لا تستغل طيبته لأنك قد تدفع الثمن لاحقاً ولن تعوض قادراً على التعويض عما فات

صحياً: عليك التوجّه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وجاكوزي يريحك تماماً

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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