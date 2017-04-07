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بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

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بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

حدثت الفنانة رضا عن مشاركتها في فيلم «خارج الخدمة»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وأوضحت أنها تلقت ضربة من «الفيشاوي» حقيقة في الفيلم لذلك انزعجت، وأوضحت أن التمثيل السليم يرتكز على الخدع البصرية بشرط ألا يضرب الممثل الآخر بالفعل، لكنها وصفت الفيلم بـ«العك» لتلك التجاوزات.

وقالت «رضا» في برنامج ««شيري ستوديو» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»: «العلقة كانت حقيقية، هو مش المفروض كممثلين إن لما يحصل مشهد ضرب منتلمسش، والكاميرا تعمل الدور ده، ده الصح لكن العك اللي بنعمله ده غلط، كان في الفيلم مشهدين صعبين أوي بجد، لأن كنا بنعك».

 

 

المصدر:المصري لايت

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