6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل

سمر العشري

يتسبب ارتفاع مستوى اليوريك أسيد في الجسم عن المعدل الطبيعي إلى العديد من المشكلات الصحية المؤلمة، أهمها زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى، وما ينتج عنه من مضاعفات قد تؤدي إلى الفشل الكلوي، وأيضاً يسبب داء النقرس، أو ما يُعرف بداء الملوك، والذي ينتج عنه التهابات المفاصل والغضاريف المحيطة بها، وما ينتج عنه من آلام شديدة قد تستمر طويلاً.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس، العلاج المطول ببعض العقاقير والأدوية، والتي تتسبب في زيادة تراكم اليوريك أسيد في الجسم، وكذلك بعض الأمراض الناتجة عن إضطرابات الغدد والتمثيل الغذائي، وسوء التغذية والتي تؤدي إلى انخفاض البيورينات في الجسم.

وهناك عدة طرق للعلاج والوقاية من الإصابة بمرض النقرس بطريقة طبيعية؛

1- المداومة على تناول الخضروات التي تعمل على زيادة إدرار البول مثل الخس، الجزر، الخيار، والبطيخ.

2- الإكثار من تناول الأعشاب الطبيعية، التي تزيد من نسبة التبول مثل البقدونس، الينسون، النعناع، الشعير، والكمون.

3- الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة، والتي تزيد من نسبة الصوديوم في الجسم.

4- المحافظة بشكل دائم على شرب كمية كبيرة من الماء، والتي تقدر بلترين يومياً على الأقل، وذلك للمحافظة على نشاط الكلى للتخلص من الأملاح الضارة.

5- الابتعاد قدر المستطاع عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي، القهوة، والكحوليات، والتي تزيد من فرص الإصابة بجفاف الجسم.

6- المداومة على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل المشمش، والفواكه الغنية بالأملاح والمعادن.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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