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التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى

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التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى
أفاد التقرير الطبي، للشاب "محمد ح ا، 19 سنة، معاق ذهنيا"، مقيم بقرية ديبو عوام مركز المنصورة محافظة الدقهلية، أن الشاب تعرض للاغتصاب بشكل كامل.
 
وقال التقرير الطبي الذي تم استخراجه من مستشفى المنصورة الدولي، إنه بالكشف الطبي الظاهري على  الشاب، تبين وجود شرخ شرجي، وكسر بالحوض، مع وجود كدمة بالأنف والأذن والوجه.
 
يذكر أن والدة الشاب حررت محضر تتهم فيه 3 أشخاص، بتناوب اغتصاب نجلها المعاق ذهنيا، بحقل مجاور لقريته، بعدما استدرجوه من أمام باب منزله، في توك توك، وقاموا بضربه، وإحداث إصابات به جراء اغتصابه بشكل كامل.
التقرير الطبي
الطفل بعد حادث الاغتصاب مباشرة
 
 
المصدر : اليوم السابع

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