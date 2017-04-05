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ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه

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ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ، كبير مستشاريه "ستيف بانون" من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، كجزء من إعادة هيكلة، وفقًا لبيان الأمن القومي الرئاسي.
 
وكان اليمينى المتشدد "بانون" أول مسئول بإدارة ترامب، يتم تعيينه بمجلس الأمن القومي في يناير، وهو أحد المستشارين المقربين، كما يُعرف أن له دورا قياديا في قرار حظر سفر مواطني دول إسلامية لأمريكا.
 
وشغل بانون موقع الرجل التنفيذي والمؤسس المشارك لمعهد محاسبة ، المتخصص في المجال الضريبي، وعمل به من 2012 إلى 2015.
 
وكانت تسمية بانون، صاحب موقع بريتبارت نيوز اليميني، والذي يبدي ازدراء تاما بالطبقة السياسية الحاكمة، قد أثارت جدلا حادا.
 
يوصف ستيف بانون، الذي عين الصيف الماضي مديرا للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي ترامب، بأنه عقل ترامب في سباقه نحو البيت الأبيض، وقد اختاره الرئيس لشغل منصب كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين، وينعت بانون بالرجل اللغز، وسبق أن شبهه صحفي في قناة فوكس نيوز، التي تميل للحزب الجمهوري بجوبلز، وزير دعاية زعيم النازية بألمانيا أدولف هتلر، كما يقدم على أنه أخطر رجل في الساحة السياسية الأمريكية، وينسب إليه المساهمة بقسط وافر في تحقيق ترامب فوزا كبيرا، على منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
 
ويعرف بانون بالذكاء والتكتم؛ إذ منذ توليه مسئولية إدارة الحملة الانتخابية لترامب، لم يدل الرجل إلا بمقابلتين، إحداهما تسجيل صوتي لفائدة الموقع الذي يديره، ويعود إنشاؤه للعام 2007، وقد جاءت استراتيجية بانون الدعائية القائمة على شيطنة الديمقراطيين، وأيضا الجمهوريين- ثمارها في الأسابيع الأخيرة للحملة، التي انتهت بفوز ترامب.
 
المصدر : فيتو

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