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تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه

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تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه

الثوم من الخضروات الأكثر استخداما في العالم كله، حيث يعد من أفضل الثمار الصحية ويدخل لعلاج الكثير من المشاكل والأمراض الخطيرة والوقاية منها أيضاً، وفي الوقت الحالي يكون موسم الثوم و معظم ربات البيوت يقومن بتخزينه بعدة طرق، أشهرها فرمه ووضعه في الفريزر .

أضرار تخزين الثوم في الفريزر

أثبتت دراسة طبية حديثة أن عادة تخزين الثوم في الفريزر تمثل خطورة على الصحة نتيجة لتكون نوع بكتيريا تسمى “كلوستريديوم البوتولنيوم” وتنمو وتتحول لمادة مسرطنة وسامة وقد تؤدي للوفاة.

 

الطريقة الصحية لحفظ الثوم

أكدوا الأطباء على عدم تخزين الثوم في الفريزر بالطريقة المعتادة ولفترات طويلة، وقالوا أن أفضل طريقة للتخزين هي:-

  • قومي بتكسير الثوم بواسطة يد المصحن بحيث يتكسر فقط، ثم ضعيه في برطمان زجاجي معقم وعليه طبقة من الزيت من فوق، ثم يغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستعمال، ويجب أن توضع طبقة أخرى من الزيت عند كل مرة يستعمل فيها الثوم.

قالت الدكتورة “أماني عبد الغني” :- أفضل طريقة لتناول الثوم وهو طازج وغير مخزن للتمتع بكل الفائدة الطبيعية الموجودة فيه، وبالتالي يمكنكم تخزينه كما هو واستعماله أول بأول.

 

المصدر : مصرفايف

 

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