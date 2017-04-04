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خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط

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خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط

شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
ومن المقرر إن يساهم البروتوكول الموقع بين الطرفين، في تخفيض الأسماك بنسبة كبيرة، حيث سيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيه، ونمرة 2 بسعر 33 جنيه، كذلك أسماك البطلي نمرة 1 بسعر 16 جنيه، ونمرة 2 بسعر 15 جنيه، ونمرة 3 بسعر 13 جنيه، بلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيه.​
 
وقال وزير الزراعة- في بيان له، الثلاثاء، أن البروتوكول يهدف إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات والقيادة السياسية في ، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة .
 
وأوضح البنا، أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كافة أنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطي والبوري والمبروك بكافة درجاتهم، على أن تقوم الشركة بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ليتم طرحها في المنافذ خلال 24 ساعة.
 
وأشار وزير التموين، إلى إن هناك تنسيقاً وتعاوناً دائمين، بين وزارتي الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط.
 
وذكر وزير التموين أن البروتوكول تم انجازه خلال 24 ساعة فقط، وأن الاتفاق على كافة البنود الواردة به جاءت التزاماً بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
 

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين خلال 24 ساعة.. ''البوري بـ33 والبلطي بـ5 جنيه''

 

المصدر : مصراوى

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