القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط!

شيماء مصطفى

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأربعاء وحتى 13 أبريل الجاري، قبول طلبات راغبي العمل بشركتين لحراسة المنشآت والمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري.

وبحسب بيان صحفي، يتم توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة لشركة حراسة المنشآت من الذكور، ضباط أمن بعقد حكومي، خبرة في المجال والسن من 24 إلي 34 سنة، ويشترط في المتقدم أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، فضلا عن اللياقة الطبية، وأن يكون حسن المظهر والسير والسلوك، والطول لا يقل عن 175 سنتيمترا، وعرض الصدر 65 سنتيمترا، ويتم توفير زي الشركة.

وقال سعفان، إن الشركة الثانية الخاصة بالمقاولات تطلب سائقين موبيل كرين، وبلدوزر، وجريدر، ولودار، وحفارة، وبويكات، وجي سي بي، خبر 10 سنوات بدون مؤهل.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصر خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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