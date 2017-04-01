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بشرى سارّة| صرف زيادة جديدة قدرها 250 جنيه.. ومزايا أخرى للعاملين بهذه الجهة الحكومية

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بشرى سارّة| صرف زيادة جديدة قدرها 250 جنيه.. ومزايا أخرى للعاملين بهذه الجهة الحكومية بشرى سارّة| صرف زيادة جديدة قدرها 250 جنيه.. ومزايا أخرى للعاملين بهذه الجهة الحكومية

استجابةً لمطالبهم المتكررة خلال الآونة الأخيرة، ودعمًا لهم من الجامعة وتقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، قرر مجلس إدارة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد “الفرنساوي”، برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، زيادة رواتب العاملين المعينين بالمستشفى.

وتتضمن الزيادة للذين تقل دخولهم عن 2000 جنيه، بمنح مبلغ 250 جنيها شهريًا على ألا يزيد دخلهم الشهري فى كل الأحوال عن 2000 جنيه، كما قرر مجلس إدارة المستشفى، إنشاء صندوق علاج للعاملين بالمستشفى على غرار صندوق العاملين بالجامعة.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تقرر كذلك، إعفاء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين يعالجون بالمستشفى من فرق علاج الدرجة، وذلك وفقا لنسبة الإشغال المتاحة بالمستشفى وتقدير الإدارة لذلك.

 

المصدر : مصرفايف

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