جمارك القاهرة تعلن عن مزاد على 120 سيارة.. تعرف على الموعد والشروط

شيماء مصطفى

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية أنها ستطرح يوم الإثنين الموافق الثالث من أبريل 2017 كراسة شروط والمواصفات وأماكن معاينة السيارات الحاضرة بمزاد جمارك القاهرة القادم.

وكانت الهئية قد أعلنت عن عقد مزايدة علنية على عدد من السيارات التي تحت حيازة جمارك مطار القاهرة، وذلك في جلسة يوم الثاني عشر من أبريل الجاري.

وقال أسامة سامي مدير جمارك السيارات بالقاهرة إن السيارات التي ستكون حاضرة بالمزاد يبلغ عددها نحو 120 سيارة.

وتتنوع السيارات المائة وعشرين ما بين سيارات هامر و هيونداي وميتسوبيشي وتويوتا وشيفروليه ودايو ونيسان وفولكس فاجن وكيا وجاجوار ومرسيدس.

وتختلف الظروف المحيطة بكل سيارة فهناك سيارات متنازل عنها بنظام التريبتك، وأخرى متنازل عنها من الهيئات والسفارات وشركات البترول، وثالثة محل قضايا جمركية وأيضا سيارات مهملة.

يذكر أن كراسة الشروط يبلغ قيمتها 226 جنيه، ويسمح بالمعاينة في نفس يوم شراء كراسة الشروط، على أن يتم تسديد مبلغ تأميني قدره 10 آلاف جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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