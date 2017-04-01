أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

عاجل.. التربية والتعليم ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد إصابة عشرات الطلاب ومنح التلاميذ إجازة 15 يوم

Google+ Print
عاجل.. التربية والتعليم ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد إصابة عشرات الطلاب ومنح التلاميذ إجازة 15 يوم عاجل.. التربية والتعليم ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد إصابة عشرات الطلاب ومنح التلاميذ إجازة 15 يوم

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية “الشناوي عايد”، اليوم السبت، تعليماته إلى جميع مديري الإدارات التعليمية والتعليم العام والفني والتعليم المزدوج، برفع حالة الطوارئ القصوى، بجميع امدارس، وأخذ جميع الاستعدادات اللازمة، وذلك بعد إصابة أكثر من 26 تلميذ بمرض الغدة النكافية، والجديري المائي.

وكان أهالي التلاميذ أرسلوا عدة شكوى إلى مديرية التربية والتعليم، تفيد بتعرض بعض الطلاب للإصابة بالجديري المائي، وارتفاع درجة الحرارة وغثيان مفاجئ ونزلات برد شديدة، وعلى الفور أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته إلى الصحة والتأمين الصحي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب المصابين.

كما أمر الشناوي بمنح التلاميذ 15 يوم إجازة، وذلك لحين تماثلهم للشفاء، كما وجه بعزل الطلاب المرضى عن باقي أصدقائهم، ويذكر أن مدرسة “فاملي سكول” الرسمية للغات بطنطا ظهر فيها أيضاً بعض الإصابات، ويذكر أن إدارة مدرسة “فاملي سكول” الرسمية للغات بطنطا قررت الخميس الماضي أيضاً، إعطاء الطلاب المصابين إجازة رسمية تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين، وذلك لحين إتمام شفائهم.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار