عاجل.. التربية والتعليم ترفع حالة الطوارئ القصوى بعد إصابة عشرات الطلاب ومنح التلاميذ إجازة 15 يوم

سمر العشري

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية “الشناوي عايد”، اليوم السبت، تعليماته إلى جميع مديري الإدارات التعليمية والتعليم العام والفني والتعليم المزدوج، برفع حالة الطوارئ القصوى، بجميع امدارس، وأخذ جميع الاستعدادات اللازمة، وذلك بعد إصابة أكثر من 26 تلميذ بمرض الغدة النكافية، والجديري المائي.

وكان أهالي التلاميذ أرسلوا عدة شكوى إلى مديرية التربية والتعليم، تفيد بتعرض بعض الطلاب للإصابة بالجديري المائي، وارتفاع درجة الحرارة وغثيان مفاجئ ونزلات برد شديدة، وعلى الفور أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته إلى الصحة والتأمين الصحي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب المصابين.

كما أمر الشناوي بمنح التلاميذ 15 يوم إجازة، وذلك لحين تماثلهم للشفاء، كما وجه بعزل الطلاب المرضى عن باقي أصدقائهم، ويذكر أن مدرسة “فاملي سكول” الرسمية للغات بطنطا ظهر فيها أيضاً بعض الإصابات، ويذكر أن إدارة مدرسة “فاملي سكول” الرسمية للغات بطنطا قررت الخميس الماضي أيضاً، إعطاء الطلاب المصابين إجازة رسمية تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين، وذلك لحين إتمام شفائهم.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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