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ضابط شرطة يقفز من الطابق الثالث بأكتوبر هربا من زوج عشيقته بعد ضبطه معها وإصابته بكسور وجروح

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ضابط شرطة يقفز من الطابق الثالث بأكتوبر هربا من زوج عشيقته بعد ضبطه معها وإصابته بكسور وجروح ضابط شرطة يقفز من الطابق الثالث بأكتوبر هربا من زوج عشيقته بعد ضبطه معها وإصابته بكسور وجروح

قفز شخص من شرفة شقة بالطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر، بعدما ضبطه زوج عشيقته متلبسا في أحضانها بمنزل الزوجية، مما أدى إلى إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، تم نقله على أثرها إلى المستشفى، في حين أن الزوج اصطحب زوجته إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وكان الزوج قد تسرب إليه الشك في سلوك زوجته منذ فترة، وأثناء عودته من العمل مبكرا اليوم السبت على غير العادة، وعندما فتح باب غرفة نومه، فوجئ بشخص في أحضان زوجته، فاتجه إليه بسرعة ولكن هذا الشخص استطاع الفرار من الزوج، الذي أصيب بصدمة من هول ما رآه من زوجته مع عشيقها، فحاول أن يلحق بالعشيق ولكنه قفز من شرفة غرفة النوم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكانت المفاجأة أنه تبين أن العشيق يعمل ضابط شرطة، وأنه قفز هاربا من الزوج، مما أصابه بكسور وجروح وردود في أماكن متفرقة من جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

المصدر:مصرفايف

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