وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من المؤهلات العليا لجميع المحافظات والتقديم يبدأ من 9 أبريل القادم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن فتح قبول دفعة جديدة “من الذكور ” لحملة المؤهلات العليا للتقدم إلي كليات الضباط المتخصصين في كلية الشرطة بأقسام الضباط لعام 2017.
وأكدت الوزارة أن تم تحديد خريجي جامعات ” الطب البيطري _ والطب البشري ” فقط للتقدم إلي كليات الشرطة من الذكور، ومن لا يقل تقديره علي ” جيد ” علي الأقل، وذلك حسب أحتياجات الوزارة.
شروط قبول الدفعة الجديدة في كلية الشرطة
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وهي نفس جنسية والديه.
- ألا يكون قد تم فصله من العمل في أي جهة حكومية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية.
- أن يكون متمتعا بحسن السمعة.
- أن يجتاز أختبارات اللياقة البدنية.
- أن يجتاز الفحوصات الطبية.
موعد وطريقة التقدم لكليات الشرطة المصرية
يتقدم الطالب بمؤهله الجامعي إلي البوابة رقم ” 5″ بالأكاديمية ” بداية من السبت 9 أبريل 2017 .
ولمزيد من الاستعلام والاستفسار يرجي الاتصال علي الأرقام التالية:
24109102 _ 2410917.
المصدر : مصرفايف