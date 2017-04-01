وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من المؤهلات العليا لجميع المحافظات والتقديم يبدأ من 9 أبريل القادم

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن فتح قبول دفعة جديدة “من الذكور ” لحملة المؤهلات العليا للتقدم إلي كليات الضباط المتخصصين في كلية الشرطة بأقسام الضباط لعام 2017.

وأكدت الوزارة أن تم تحديد خريجي جامعات ” الطب البيطري _ والطب البشري ” فقط للتقدم إلي كليات الشرطة من الذكور، ومن لا يقل تقديره علي ” جيد ” علي الأقل، وذلك حسب أحتياجات الوزارة.

شروط قبول الدفعة الجديدة في كلية الشرطة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وهي نفس جنسية والديه.

ألا يكون قد تم فصله من العمل في أي جهة حكومية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية.

أن يكون متمتعا بحسن السمعة.

أن يجتاز أختبارات اللياقة البدنية.

أن يجتاز الفحوصات الطبية.

موعد وطريقة التقدم لكليات الشرطة المصرية

يتقدم الطالب بمؤهله الجامعي إلي البوابة رقم ” 5″ بالأكاديمية ” بداية من السبت 9 أبريل 2017 .

ولمزيد من الاستعلام والاستفسار يرجي الاتصال علي الأرقام التالية:

24109102 _ 2410917.

المصدر : مصرفايف