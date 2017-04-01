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وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من المؤهلات العليا لجميع المحافظات والتقديم يبدأ من 9 أبريل القادم

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وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من المؤهلات العليا لجميع المحافظات والتقديم يبدأ من 9 أبريل القادم وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من المؤهلات العليا لجميع المحافظات والتقديم يبدأ من 9 أبريل القادم

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن فتح قبول دفعة جديدة  “من الذكور ” لحملة المؤهلات العليا للتقدم إلي كليات الضباط المتخصصين في كلية الشرطة بأقسام الضباط لعام 2017.

وأكدت الوزارة أن تم تحديد خريجي جامعات ” الطب البيطري _ والطب البشري ” فقط للتقدم إلي كليات الشرطة من الذكور، ومن لا يقل تقديره علي ” جيد ” علي الأقل، وذلك حسب أحتياجات الوزارة.

 

شروط قبول الدفعة الجديدة في كلية الشرطة

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية وهي نفس جنسية والديه.
  • ألا يكون قد تم فصله من العمل في أي جهة حكومية.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية.
  • أن يكون متمتعا بحسن السمعة.
  • أن يجتاز أختبارات اللياقة البدنية.
  • أن يجتاز الفحوصات الطبية.

موعد وطريقة التقدم لكليات الشرطة المصرية

يتقدم الطالب بمؤهله الجامعي إلي البوابة رقم ” 5″ بالأكاديمية ” بداية  من السبت 9 أبريل 2017 .

ولمزيد من الاستعلام والاستفسار يرجي الاتصال علي الأرقام التالية:

24109102 _ 2410917.

 

المصدر : مصرفايف

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