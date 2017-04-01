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أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية

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أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية

يقدم لكم اليوم موقع فايف قائمة سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية، وتناسب أسعار تلك المجموعة من السيارات أصحاب الدخول البسيطة، الراغبين في شراء سيارة تتناسب مع قدراتهم المالية بجانب أنه إذا كنت حديث العهد بركوب السيارات، وتريد أن تتعلم القيادة يفضل دائما أن تحصل على سيارة بسيطة كبداية، وبعد أن تصبح متمكن من القيادة يمكنك الحصول على سيارة أفضل .

وفي ظل غلاء الأسعار الذي يجتاح الشارع المصري في جميع أركانة، يفضل أن تبتعد تمام عن شراء المنتجات الجديدة لأنها باهظة الثمن، وفي ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري فموقع مصر فايف، يقدم لكم أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية، وهي سيارات جيدة وسعرها في متناول الجميع.

 

أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30 ألف جنية

نقدم لكم أسعار سيارات مستعملة لم يتجاوز سعرها 30000 جنية، وسوف نعرض لكم متوسط السعر من الأدني وصولا إلى أعلى سعر، حتي تكونوا على دراية كاملة بالأمر.

  • سيارة فيات 128 : يتروح سعرها في المتوسط 12 ألف جنية، وأقل سعر لها هو 10 ألف جنية وأعلى سعر 12 ألف جنية وذلك حسب حالة السيارة.

  • سيارة فيات 127 : يتروح سعرها في المتوسط 16.000جنية، وأقل سعر هو 15.000جنية والأعلى 22.000جنية وقد يزيد السعر قليلا أو يقل حسب حالة السيارة.

  • سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1994: يتروح سعرها في المتوسط 21.000 جنية، وأقل سعر هو 19.000جنية وأعلى سعر 22.000 جنية.

  • سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 : يتروح سعرها في المتوسط  22.000 جنية،وأقل سعر هو 21.000 جنية وأعلى سعر 23.000 جنية.

  • سيارة جيلي فروتة موديل 2004 : يتروح سعرها في المتوسط 23.000 جنية، وأقل سعر هو 19.000 جنية وأعلى سعر هو 23.000 جنية.

  • سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1999 : يتروح سعرها في المتوسط 23.000 جنية، وأقل سعر 22.000 جنية وأعلى سعر24.000 جنية

  • سيارة دايهاتسو شاريد موديل 1993 : يتروح سعرها في المتوسط 24.000 جنية، وأقل سعر 23.000 جنية وأعلى سعر لها 24.000  جنية.

  • سيارة سيتروين موديل 1995×A : يترواح متوسط السعر 24,000 جنية، اقل سعر 21.000 جنية واعلى سعر 27.000 جنية .

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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