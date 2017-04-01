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إليك فوائد السبانخ للتخفيف من الوزن

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إليك فوائد السبانخ للتخفيف من الوزن إليك فوائد السبانخ للتخفيف من الوزن

تعتقد الكثيرات أن التخفيف من الوزن الزائد يعني اتباع حمية غذائية صارمة وممارسة التمارين الرياضية القاسية، لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تساعدنا في التخسيس مثل الاهتمام بعاداتنا الغذائية أو من خلال تناول الأطباق المشبعة و الخالية من السعرات الحرارية المسؤلة عن زيادة الوزن. ومن هذا المنطلق نقدم لك وصفة السبانخ الرائعة التي تساعد في الحصول على وزن مثالي.

فوائد السبانخ الصحية

  • يتضمن السبانخ 7 سعرات حرارية، غرام واحد من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الألياف.
  • يحتوي على المعادن الأساسية مثل الحديد، المنغنيز، حمض الفوليك، البوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم.
  • تساهم السبانخ في إذابة الكولسترول الضار في الدم والوقاية من أمراض القلب الوعائية.
  • تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة التي تسبب الأمراض مثل مرض السرطان.
  • تعتبر السبانخ مصدرا رائعا للفيتامينات مثل الفيتامين أ، الفيتامين ب2، الفيتامين ج، الفيتامين ك.
  • تتضمن مركبات كيميائية حيوية تساعد في السيطرة على الالتهابات.

طريقة تحضير سلطة السبانخ

قومي بتقليب بصلة مفرومة مع 3 ملاعق من زيت الزيتون على نار خفيفة ثم أضيفي 4 حبات من الثوم المهروس و3 أكواب من السبانخ المفرومة. رشي عليها القليل من الملح واتركيها حتى تذبل.

 

ارفعي بعد ذلك الغطاء واتركيه حتى ينشف مائه قليلا ثم أعصري عليه الليمون وقدميه بارد كسلطة.

 

المصدر : مجلةرجيم

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