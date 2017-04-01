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تحذير من تناول مشروبات الطاقة بسبب مخاطرها ومكوناتها

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تحذير من تناول مشروبات الطاقة بسبب مخاطرها ومكوناتها تحذير من تناول مشروبات الطاقة بسبب مخاطرها ومكوناتها

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على موقعها الالكتروني الرسمي توضيحا تؤكد فيه انها تقوم بعمل واجبها اتجاه مستوردي مشروبات الطاقة وانها تلزمهم وتقييدهم بالعديد من القوانين لما فيه من مصلحة المستهلكين.
واشارت الهيئة ان مستوردي مشروبات الطاقة يلتزمون في التقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب هذه المنتجات، والتي تنص بان لا يزيد محتواها من الكافيين عن 32 ملغم لكل 100 مل ومادة الانيستول عن 20 ملغرام لكل 100 مل ومادة التاورين عن 400 ملغرام لكل 100 مل.
واكدت انه يجب الالتزام بوضع عبارات تحذيرية على العبوات وبخط واضح وبارز، وتتمثل هذه العبارات في:


يجب ان تحذر الفئات التالية من تناول مشروبات الطاقة وتتجنبها كليا:

  1.  الحوامل والمرضعات
  2.  من هم دون السادسة عشر من عمرهم
  3.  مرضى القلب
  4.  من يعانون من ارتفاع في ضغط الدم
  5.  المصابون بمرض السكري
  6.  من لديهم حساسية اتجاه الكافيين
  7.  اثناء تادية التمارين الرياضية.

وافادت الهيئة ان مشروبات الطاقة لا تحتوي على اي فائدة صحية وانها تحتوي على المواد التالية:

  • الكافيين كعنصر اساسي قد تصل كميته الى 500 ملغرم لكل 100 مل
  • يحتوي على كميات عالية من السكر قد تصل الى 27 ملعقة صغيرة
  • قد تحتوي انواع معينة من مشروبات الطاقة على نوع اخر من الكافيين يدعى جوارنا
  • بعض انواع مشروبات الطاقة قد تحتوي على مادة تدعى يوهامبين والتي ترتبط بارتفاع خطر الاصابة بالنوبات القلبية والتشنجات ومشاكل في المعدة
  • مواد اخرى.

هذا وينطوي تناول مشروبات الطاقة على العديد من المخاطر الصحية التي تشمل:

  • الجفاف
  • عدم انتظام نبضات القلب وارتفاع خطر الاصابة بالنوبة القلبية
  • الارق
  • التوتر الشديد.

ونصحت الهيئة المستهلكين بضرورة التوازن في تناول مثل هذه المشروبات وعدم الافراط بذلك خصوصا عند تناول منتجات اخرى تحتوي على الكافيين، مع ضرورة التقيد بالتحذيرات والتعليمات المكتوبة على العبوات.

 

المصدر : مجلةرجيم

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