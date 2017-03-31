مفيد فوزي: عبد الوهاب سب «العندليب» بأبيه في أول لقاء بينهما

شيماء مصطفى

قال الإعلامي مفيد فوزي، أنه يتذكر لقاءه الأول مع عبد الحليم، حيث كان جالسا في جريدة "روز اليوسف"، بانتظار الكاتب إحسان عبد القدوس، في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وجاء عبد الحليم، فقال له "فوزي": «من أنت»، فأجاب حليم: «مغني لسه بحاول، ومعايا كارت توصية عشان أستاذ إحسان يسمعني»، وغنى حليم آنذاك «جفنه علم الغزل».

وأشار فوزي، خلال حفل توقيع كتابه الجديد «حليم أيام مع العندليب» مساء اليوم، في جاليري النيل، إلى أنه في اللقاء الأول بين عبد الحليم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، اندهش الأخير بصوت العندليب، وسبه بأبيه، وكان عبد الوهاب لا يسب شخصا إلا حين يندهش من جمال صوته وإبداعه.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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