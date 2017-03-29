«الصحة» توضح حقيقة اكتشاف مصنع إنتاج ألبان الأطفال بالصدفة

شيماء مصطفى

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حقيقة ما تردد بشأن أن وزير الصحة لا يعلم شيئا عن مصنع الألبان، وأنه اكتشف وجوده بالصدفة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إنه بعد أزمة الأدوية الأخيرة ونقصها اتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارا بتغيير مجلس إدارة شركة وهي الشركة العربية للصناعات الدوائية برئاسة الدكتورة ألفت غراب.



وأكد مجاهد، أن الدكتورة ألفت غراب بعد استلام العمل بدأت مراجعة نشاط الشركة والشركات التابعة لها ونسب أسهمها في الشركات المساهمة، مشيرا إلى أنها بعد دراسة الشركة وجدت أن لها نسبة في مصنع "لاكتو" والأوراق الموجود لدى أكديما، تؤكد أن المصنع متوقف عن العمل وبعد التقصي عن الأمر وجدت أنه غير متوقف كما قيل سابقا.



وأشار مجاهد إلى أن وزير الصحة تفقد المصنع مع الدكتورة ألفت غراب ووجد أن المصنع يعمل بالفعل وكان يعمل في عامي 2003 و2004 وعندما حدث تحرير لسعر الصرف نجح في أن يكفي احتياجات مصر من الألبان حينها ثم توقف في 2005.



وأشار إلى أن المصنع أثناء عمله كان ينتج ألبان تحت اسم "بيبي زان 1 و2"، وعندما توقف وعاد للعمل قام صاحب المصنع بإعادة تسجيل مستحضرات الألبان بإدارة الصيدلة تحت اسم "لاكتو 1 ولاكتو 2" للتصدير فقط دون التوريد المحلي.



وأوضح أن المصنع لديه طاقة لإنتاج 35 مليون عبوة سنويا ويصدر لأفريقيا والبلاد العربية بجانب إنتاجه لمشتقات الألبان منها اللبن الدسم والكريمة.



وأكد أن اللبن مطابق للمواصفات حيث تم تشكيل لجنة لفحص جودة الألبان ويحصل على موافقات من المعهد القومي للتغذية.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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