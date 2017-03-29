أضرار الإفراط في تناول الموز

شيماء مصطفى

الموز أحد أكثر الفواكه استهلاكا في العالم وذلك بسبب تناوله وطعمه اللذيذ، وعلى الرغم من احتواء على الكثير من الفوائد والفيتامينات والمعادن والألياف، إلا أن الإكثار من تناوله ينتج عنه بعض الأضرار والمشكلات الصحية، ومنها:

زيادة الوزن: الإكثار من الموز يؤدى إلى زيادة الوزن لاسيما أنه غني بالكربوهيدرات، والسكريات (سكروز، فركتوز وجلوكوز) والنشويات والبروتينات.

الإكثار من الموز يؤدى إلى زيادة الوزن لاسيما أنه غني بالكربوهيدرات، والسكريات (سكروز، فركتوز وجلوكوز) والنشويات والبروتينات. الشقيقة أو الصداع النصفي: يسبب الإفراط في تناول الموز الصداع النصفي والأرق لأنه يحتوى على كمية لا بأس بها من التيرامين والمغنيسيوم، لذا ينصح الأطباء بعدم تناوله قبل النوم تجنبا للأرق.

يسبب الإفراط في تناول الموز الصداع النصفي والأرق لأنه يحتوى على كمية لا بأس بها من التيرامين والمغنيسيوم، لذا ينصح الأطباء بعدم تناوله قبل النوم تجنبا للأرق. فرط ارتفاع البوتاسيوم في الدم: وهي حالة تحدث عند الإفراط في تناول الموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، فحين ترتفع نسبة البوتاسيوم في الدم عن الحد المسموح يشعر المصاب بالغثيان ويختل معدل النبض، ما يؤدي الى حدوث ازمة في القلب.

وهي حالة تحدث عند الإفراط في تناول الموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، فحين ترتفع نسبة البوتاسيوم في الدم عن الحد المسموح يشعر المصاب بالغثيان ويختل معدل النبض، ما يؤدي الى حدوث ازمة في القلب. تسوس الاسنان: عدم تنظيف الأسنان بعد تناول الموز يؤدي لإصابة الأسنان بالتسوس ودلك لان الموز غني بالسكر.

عدم تنظيف الأسنان بعد تناول الموز يؤدي لإصابة الأسنان بالتسوس ودلك لان الموز غني بالسكر. الشعور بالنعاس: أثبتت الدراسات أن الموز يسبب النعاس لاحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، الذي يؤدي الى الاسترخاء وتهدئة الأعصاب والعضلات.

أثبتت الدراسات أن الموز يسبب النعاس لاحتوائه على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، الذي يؤدي الى الاسترخاء وتهدئة الأعصاب والعضلات. فرط فيتامين B6 الزائد: الموز يحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين B6 لكن الإكثار من تناول الموز يعطي الجسم كمية كبيرة ودفعة واحدة، تسبب تلف الأعصاب وما هو مالا يجب ان يزد عن 100 ملغ منه في اليوم الواحد بالنسبة للبالغين، والموزة الواحدة تحتوى على 35 % من احتياج الجسم له في اليوم الواحد .

الموز يحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين B6 لكن الإكثار من تناول الموز يعطي الجسم كمية كبيرة ودفعة واحدة، تسبب تلف الأعصاب وما هو مالا يجب ان يزد عن 100 ملغ منه في اليوم الواحد بالنسبة للبالغين، والموزة الواحدة تحتوى على 35 % من احتياج الجسم له في اليوم الواحد . الإمساك أو الإسهال: من فوائد الموز احتوائه على الألياف التي تساعد الأمعاء على العمل بشكل طبيعي، ولكن الاكثار من تناول الموز يسبب مشاكل في الأمعاء واضطراب في الهضم فيتسبب، بحسب طبيعة الجسم، بالإصابة بالإمساك او الإسهال.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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