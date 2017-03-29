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بالصور.. تعرف على سبب تشوه وجه ديفيد بيكهام

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بالصور.. تعرف على سبب تشوه وجه ديفيد بيكهام بالصور.. تعرف على سبب تشوه وجه ديفيد بيكهام

يعرف ديفيد بيكهام أكثر الرجال وسامة وجاذبية فى العالم، حيث نال لقب أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة عام 2015، إلا أن بيكهام كسر اليوم هذه القاعدة ونشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة أثارت ضجة كبيرة، حيث ظهر وجهه مشوها وأسنانه مقززة الشكل.
 
ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام

 
وكانت الصورة هى لعمل فنى يشارك فيه لاعب كرة القديم الشهير ديفيد بيكهام، الذى حمل أسم "King Arthur: Legend of the Sword"، ولأن الدور وجده بيكهام مذهلا، فقرر أن يتخلى من أجله عن وسامته و إطلالته المبهرة التى تميزه.
 
فيلم "King Arthur: Legend of the Sword" من إخراج جاى ريتشى وبطولة جود لو وديفيد بيكهام وتشارلى هونام وأنابيل واليس وفريدى فوكس وبوبى دولافينى.
ديفيد
 
إطلالة مميزة لديفيد بيكهام
 
المصدر : اليوم السابع

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