حظك اليوم برج الحمل الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً



عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه



صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الامر بأحد الاولاد

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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