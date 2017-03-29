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ميعاد صرف علاوة الـ 10% للموظفين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

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ميعاد صرف علاوة الـ 10% للموظفين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ميعاد صرف علاوة الـ 10% للموظفين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

حددت المالية ولجنة القوى العاملة، موعد صرف علاوة 10% للموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك بعد مناقشات جلسة الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017، حيث تم الموافقة على قيمة العلاوة الاجتماعية الخاصة وكيفية صرفها.

نائب وزير المالية أوضح في تصريحات لموقع “صدى البلد” أن وزارة المالية أتمت دراسة نص قانون العلاوة الخاصة والتي حددت بنسبة 10% من قيمة الأجر الوظيفي، وسيبلغ تكاليف قيمة صرف العلاوة 3 مليار جنية، وسيتم صرفها بأثر رجعي للعاملين خلال شهر أبريل المقبل.

 

موعد صرف علاوة 10% للموظفين

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوضحت انه تم التوافق على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، بقيمة 66 جنها، والحد الأقصى بقيمة 120 جنيهاً.

أضافت انه تم إقرار علاوة 10% للعاملين بالقطاع العام وكذلك العاملين بقطاع الأعمال العام، بدون تحديد حد أدني أو حد أقصى لقيمة العلاوة، وانه حذف جزء من المادة الرابعة بنص قانون العلاوة الاجتماعية، كانت تقضي بعدم الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

المصدر:مصرفايف

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