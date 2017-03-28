بعد ضجة اعتزالها.. "لها" تكشف حقيقة هروب ساندي من مصر!

شيماء مصطفى

انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول نقل المطربة ساندي إقامتها من القاهرة إلى دبي هروباً من تهديدات زوجها السابق حسام بدران، حيث روجت بعض المواقع الإلكترونية أن بدران يحاول إفساد خطواتها الفنية القادمة ويهددها بتدمير مستقبلها.

لكن "لها" علمت أن كل ما نُشر غير صحيح، وأن سبب تواجد ساندي في دبي ليس من أجل الإقامة ولكن من أجل بعض الارتباطات الفنية، ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة الأسبوع القادم لإحياء أكثر من حفلة غنائية.

وكانت ساندي قد فسخت التوكيل المبرم بينها وبين زوجها السابق والذي يمنحه الحق في إدارة اعمالها وذلك بعد نشوب خلافات كثيرة بينهما.

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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