بالصور || أكبر فضيحة بعد زيادة سعر التذاكر .. وإستقالة رئيس المترو !

سمر العشري

في مفاجأة غير متوقعة وفضيحة من العيار الثقيل ظهرت أول سوق سوداء لبيع تذاكر المترو بسعر 1.5 جنيه أي أقل من السعر الحالي بـ 50 قرش للتذكرة ، وقد ظهر الإعلان على موقع olx المتخصص في البيع والشراء .

كيف ستواجه الدولة هذه النوعية من الأسواق الموازية والتي تذكرنا بأزمة الدولار، وإلى متى سيظل المواطن المصري مطمعاً وضحية للمنتفعين؟

شاهد الإعلان :

من ناحية أخرى نشرت صدى البلد الخبر التالي :



أنباء عن استقالة رئيس المترو بعد تعرضه لهجوم بسبب زيادة التذكرة

أكد مصدر مسئول بالمترو أنه يتردد أن المهندس علي فضالى، رئيس مجلس إدارة المترو، تقدم باستقالته إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بسبب الهجوم الذى تعرض له الأيام الماضية بعد قرار زيادة أسعار التذاكر.

وقال المصدر إن فضالى تقدم باستقالته ووضعها أمام وزير النقل للموافقة عليها وتصعيد أحد مساعدي شركة المترو ليتولى المسئولية.

وأضاف أن فضالى تعرض لهجوم ونقد لاذع من جانب أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجانب جمهور الركاب الذي صب غضبه على مرفق المترو، حيث شهدت المحطات مشادات عنيفة خلال الأيام الماضية.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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