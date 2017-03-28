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سما المصري: «هالبس الحجاب في البرنامج.. بطلوا هري»

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سما المصري: «هالبس الحجاب في البرنامج.. بطلوا هري» سما المصري: «هالبس الحجاب في البرنامج.. بطلوا هري»

التحرير

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نشرت الفنانة سما المصري عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، اليوم الثلاثاء، مقطع لها تكشف فيه عن تفاصيل برنامجها الجديد "عقوق الوالدين" والذي سيذاع قريبًا على إحدى القنوات الفضائية.

وقالت سما: "قعدت مع إدارة القناة وأقنعوني إني ألبس الحجاب.. الحجاب حلو ومش وحش وممكن أفضل لابساه على طول"، وهاجمت منتقديها قائلة: "بطلوا هري".

يُذكر أن سما المصري صرّحت مؤخرًا عن تقديم برنامج عن حقوق الوالدين أثارت انتقادًا وجدلًا واسعًا من خلاله، قائلة: "علماء الأزهر كمان انتفضوا من مجرد خبر أمال لما البرنامج يظهر هيقولوا إيه؟؟ وبعدين مين اللي قال لاسمح الله إن فقدت فقهاءها؟ ومين اللي قالهم إني هاطلع أفتي وأبقى فقيهه؟ أستغفر الله أنا أقل من ذلك بكتير، أنا بس هجيب لهم ناس يشرحوا صحيح الدين للناس وأنا هاقعد أستمع وأستفيد زيهم.. أنا عامل مساعد ومذيعة فقط ويمكن كل الضجة على البرنامج دي تخلي الناس تقعد تتفرج وتطلع باستفادة من الناس مش مني أرجو ذلك".

 

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التحرير

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