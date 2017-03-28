بالصور || 4 شباب يقطعون كف شاب بالشرابية على طريقة داعش أمام شقيقته.. وسط خوف وزعر أهالي المنطقة

سمر العشري

في واقعة مأساوية، كشفت شقيقة شاب فى الشرابية بالقاهرة، خلال تصريحات صحفية، بأن 4 شباب أشقاء وأبناء عمومة اختطفوا شقيقها انتقاما من شقيقها الأخر بزعم سرقته لهاتف محمول منهم، وقاموا بعمل اجرامي على طريقة داعش.. حسب تصريحها.

تفاصيل مؤلمة للواقعة

وأضافت الفتاة، بأن الجناة قطعوا كف شقيقها بعد اختطافه، ثم ألقوه فى الشارع وهربوا، وتم نقله للمستشفى وإيداعه العناية المركزية، لافتة إلى أن حالة من الخوف والذعر أصابت أهالي المنطقة، الذين شاهدوا شقيقها وهو ملقى على الأرض بعد قطع كف يده فى مشهد داعشي.

وأوضحت الفتاة، بأنهم حرروا محضرًا ضد المتهمين وقدموا التقارير الطبية الخاصة بشقيقها للأجهزة الأمنية، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين دمروا مستقبل شقيقها.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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