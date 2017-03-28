أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالصور || 4 شباب يقطعون كف شاب بالشرابية على طريقة داعش أمام شقيقته.. وسط خوف وزعر أهالي المنطقة

Google+ Print
بالصور || 4 شباب يقطعون كف شاب بالشرابية على طريقة داعش أمام شقيقته.. وسط خوف وزعر أهالي المنطقة بالصور || 4 شباب يقطعون كف شاب بالشرابية على طريقة داعش أمام شقيقته.. وسط خوف وزعر أهالي المنطقة

في واقعة مأساوية، كشفت شقيقة شاب فى الشرابية بالقاهرة، خلال تصريحات صحفية، بأن 4 شباب أشقاء وأبناء عمومة اختطفوا شقيقها انتقاما من شقيقها الأخر بزعم سرقته لهاتف محمول منهم، وقاموا بعمل اجرامي على طريقة داعش.. حسب تصريحها.

تفاصيل مؤلمة للواقعة

وأضافت الفتاة، بأن الجناة قطعوا كف شقيقها بعد اختطافه، ثم ألقوه فى الشارع وهربوا، وتم نقله للمستشفى وإيداعه العناية المركزية، لافتة إلى أن حالة من الخوف والذعر أصابت أهالي المنطقة، الذين شاهدوا شقيقها وهو ملقى على الأرض بعد قطع كف يده فى مشهد داعشي.

 

وأوضحت الفتاة، بأنهم حرروا محضرًا ضد المتهمين وقدموا التقارير الطبية الخاصة بشقيقها للأجهزة الأمنية، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين دمروا مستقبل شقيقها.

333-7.jpg

4444.jpg

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار