الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين من طقس اليوم وغداً «أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة» على تلك المناطق

سمر العشري

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبد العال”، متوقعاً أن يسود طقس سيء على كافة أنحاء البلاد غداً الثلاثاء والأربعاء ومحذراً المواطنين المصريين بضرورة توخي الحذر.

أمطار ورياح محملة بالرمال

واضاف “عبد العال” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر2” متوقعاً ارتفاع درجات الحرارة غداً و أمطار ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على محافظات الوجهة البحري وشمال الصعيد وشمال سيناء.

رئيس هيئة الأرصاد وتحذير هام للمواطنين

حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية الجميع من الشبورة المائية حتي يوم الخميس القادم وخاصة قائدي السيارات، حيث ناشدهم بضرورة اتباع تعليمات المرور وخاصة في الطرق الزراعية حرصاً على سلامة المواطنين، كما ناشدهم بعدم تخفيف الملابس.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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