بالفيديو || بكاء نزيل دار أيتام بالجيزة : "بيعلقوني على الشباك وبيضربوني بالكرباج وانتهاكات جنسيه" و وجدت طفلاً مفقوء العين ومقطوع اليد من التعذيب .. و «النيابة» تداهمها

سمر العشري

أجهش هشام صلاح أحد نزلاء دار التربية والرعاية في الجيزة في البكاء على الهواء، قائلا: «أنقذونا وأنقذوا نزلاء الدار». وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، «بعد طردي من الدار اعتدى عليّ أحد الأشخاص وكذلك أثناء سيري بالشارع، وتم إصابتي بعاهة مستديمة في يدى اليمنى وأصبحت عاجزا عن العمل وتوفير احتياجاتي». وتابع: «مشفتش يوم كويس في الدار، وأقسم بالله العظيم مسئول الدار كان بيعلقني على الشباك وبيضربني بالكرباج السوداني، يومي الخميس والجمعة، وعايز الدولة ترحمنا وتلحقنا، ومسئولو الدار طردوني علشان طالبت بحقي وقلت ليهم عايز شقة علشان أتجوز فيها فقاموا بطردي وتشويه سمعتي».

وقد داهم فريق من النيابة الإدارية دار التربية والرعاية في الجيزة للتفتيش على وقائع الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها نزلاء الدار، والتفتيش على أموال التبرعات التي يتلقاها مسئولو الدار.

وكشفت معاينة فريق النيابة الإدارية خلال التقرير الذي عرضه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع في برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، من خلال فريق طبي، تعرض نزلاء الدار لوقائع تعذيب وإهانات يتعرض لها الأطفال.

وقال أحد نزلاء الدار: إن بعض أطفال الدار يتعرضون لانتهاكات جنسية، وآخرون تعرضون للطرد بعد تعذيبهم وتشويه صورتهم.

كان المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة فتح تحقيق عاجل في واقعة تعرض أطفال دار التربية والرعاية في الجيزة، لانتهاكات جنسية وتعذيب.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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