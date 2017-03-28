بالفيديو و الصور || ننشر التفاصيل الكاملة عن نورهان مالك طالبة الهرم .. بعد تكذيب واقعة "الاغتصاب" ونشر صور فاضحة لها .. تثير جدلا جديداً علي مواقع التواصل الإجتماعي

سمر العشري

أثارت حكاية "نورهان مالك"، طالبة الهرم ذات الـ17 عامًا التي تم تسريب مقاطع فيديو وصور غير لائقة لها، بعد انتهاك خصوصيتها علي «فيس بوك» جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

صور إباحية

البعض اتهم "الفتاة" بأنها بعيدة عن الأخلاق لنشرها مقاطع فيديو وصورا إباحية لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيما أكد آخرون أنها بريئة من تلك المقاطع والصور الإباحية، ووقعت ضحية للتنكيل بها من إحدي صديقاتها التي حصلت على صورها العارية ومقاطع فيديوهات خاصة، وأعطتها لأحد الأشخاص الذي ابتزها بها، واعتدى عليها مع عدد آخر من أصدقائه.

ادعموني

نورهان مالك، الفتاة التي وصفت بالمثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دشنت صفحة "فيس بوك" خاصة بها وأغلقت صفحاتها الأخرى، وبرأت نفسها مما ينسبه البعض لها فقالت: "البيدج الجديد نورهان مالك أوقفوا جمبي وادعموني.. بجد مظلومة البيدج الوحيد اللى بتاعي ولسه جديد وماليش أي بيدجات تانية بلييز شير علشان محدش يظلمني.. ادعوا ليا ربنا يقف معايا وحقي يجيلي.. العاوز يدعمني ويسعدني يعمل شير للبوست واقفوا جمبي اعتبريني أختكم..".

سمعة البنت

وعادت نورهان لتلقي باللوم على متابعيها فقالت: "طول عمركم شعب... عمره ما وقف مع حق حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ألف قصه علشان يتعمل شير للبوست بتاعه وستشعر ومش مهم سمعة بنت ولا شرفها إنتوا شعب مريض والناس اللي بتخش تزيد وتشتم ربنا يشفيكوا ده ربنا بيقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وربنا معايا أحسن من أي حد".

وكتبت نورهان عبر حسابها الشخصي بفيس بوك: "يا جماعة افهموا أن مفيش حد معصوم من الخطأ ومتبقاش على عيوب الناس قاضي وعلى عيوبك محامي.. الناس البتشتم في الكومنتات، ولما تخش برايفت تتأسف وتقول فهميني طب لما انت مش فاهم عمال تشتم في خلق الله لييه إنت مريض".

وعلق محمد على قائلا: "أنا كنت متضايق علشانك جدا بس بعد ما شوفتك رافعه صورك فهمت".

على فين يا مصر

وقال حسام خالد: "ملحقناش نخلص من هدير مكاوي تطلعلنا نورهان مالك.. رايحه بينا على فين يا مصر".

وأضافت نودي أكسد: "خلاص لسة في حد متكلمش على نورهان مالك حتى الفيس افتحة ألقيها عاملة لايف من اكونت واحد صاحبي بتقول فيه أنا بريئة".

وعلق أحمد سرياس: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر! نورهان مالك".

ورد ابن الشيخ: "نص مصر معها صور نورهان مالك والنص التاني بيسأل مين دي".

وتابعت دينا سلامة: "إذا كانت هيا حلوة أو وحشة عملت حاجة غلط أو معملتش... انتوا مالكو... حطين نفسكم مكان ربنا وبتحكموا على الناس ليه... فرحانين بالصور اللي نزلت وعمالين تشيروها متعرفوش أن كل واحد بيشوف الصوره بتاخدو سيئاته! ما كل واحد يخليه في حاله ويشوف نفسه وميحكمش على غيره... كل شويه شوف قصة نورهان.. نورهان... نورهان... لو في قلبك دين وإيمان اتقي الله واعمل بلوك للصفحة وألغي المتابعة ومتذكرش اسمها خالص على لسانك وحشة.. حلوة... ليها رب يحكم عليها ويحاسبها... إنت لا تملك غير نفسك حاسبها هي يا محترم".

صديقتها السبب

وقالت صاحبة الأكونت المغلق: "عشان تعرفوا إن ده كذب نورهان مالك انتحرت قبل أذان الفجر انهارده حسبى الله ونعم الوكيل في إللى كان السبب".

وأضاف شهاب بكر: "يا جماعة البت مظلومة موضوع نورهان مالك اللى الكل عمال يظيط فيه ومحدش فاهم حاجة هو أن كان ليها شوية صور شخصية مصوراها لنفسها وعادى.. ساعات البنات بيتصوروا ومش شرط تكون بتتصور علشان تبعتهم لحد المهم.. صاحبتنا ليها صديقة بتمسك تليفونها وبتقلب فيه ونورهان على حد علمى أنها كانت بتثق فيها البنت وهي بتقلب في ال Gallery بتاعت نورهان شافت صور ليها شبه عريانة شوية فراحت وخداهم على موبايلها حصلت مشكلة ما بينهم بسيطة البنت اللى سرقت الصور بعتتهم لعيل من العيال ال... اللى معندهمش أي رحمة وبيستنوا أي حتة لحمة يشمشموا فيها المعلم راح كلم البنت وقالها أنا معايا ليكى صور كتير ودى عينة منهم هتقابلينى في المكان الفلانى وتاخديهم اشطا.. مش عايزة تقابلينى تبقى كسبتى شهرة كبيرة على السوشيال ميديا بكام صورة هتنزل من الصور دى".

واستطرد شهاب قائلًا: "البنت ماعرفتش تعمل ايه! لو قالت لحد من أهلها فهيكون رد الفعل الطبيعى انهم يفشخوها ويقعدوا يسألوها انتى ليه بتتصورى كده.. وشوية شكوك بقى من بتوع الغوغائين وتدخلات في تفاصيل وخصوصيات وحاجات ملهاش أي داعى فقررت تروح تقابل الشاب ده علشان يرجعلها الصور وتفاجأت بأنه جايب صحابه معاه وكانوا 6 تقريبًا "رايحين يحاربوا" طبعًا تناوبوا عليها بالاعتداء "ما هي لحمة بقى" وقالها كل ما تيجى هديلك صورة وامسحها من عندى قدامك الموضوع استمر لمدة 4 شهور وفي الاخر قالها ملكيش عندى حاجة البنت دى عندها 17 سنة.. يعنى لسه بتقول للحياة يا مسهل.. مستقبلها حرفيًا اتدمر والله أعلم شكلها ايه دلوقتى وعايشة ازاى وأهلها بيعاملوها بأى معاملة أنا كواحد عرفت تفاصيل المشكلة فالبنت دى صعبت عليا لأنها بكل بساطة مكانش عندها أي خيار تانى تعمله خوفًا من الفضيحة والبهدلة وللأسف مكانتش هتقدر تلجأ لحد في مشكلة زى دى لأن الكل كان هيقف ضدها ودلوقتى أي حد فاهم الموضوع أو مش فاهمه بيلم شوية لايكس وتفاعل بصور البنت المسكينة دى وبيساعد في فضيحتها أكتربدال ما يقاوموا ويدافعوا.. للأسف بيزيدوا الطينة بلة".

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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