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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: لا تكن متسلطاً في قراراتك تجاه الزملاء، ولا سيما أن بعضهم بدأ يتذمر من تصرفاتك غير المبررة

عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي

صحياً: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما الليموناضة في الشتاء 

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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