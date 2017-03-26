هذه الأطعمة تزيد حجم الأرداف .. تجنبيها

سمر العشري

الرشاقة حلم الكثير من الفتيات، وهي فقط ليست وزنًا مثاليًا، ولكنها جسم متناسق أيضًا، والجسم المتناسق يمكن قياسه من خلال المظهر العام أو مقارنة مقاسات الصدر والوسط والأرداف بالمقاييس المثالية، وتعاني العديد من الفتيات من كبر مقاس حجم الأرداف مقارنة بالقياسات المثالية، مما يزعجهن عند اختيار الملابس.

وتلجأ العديد من الفتيات لاتباع أنظمة صحية أو «دايت»؛ للتخلص من الدهون حول منطقة الأرداف، ولكن تفشل أحيانًا لعدم معرفتهن بالأطعمة التي تزيد حجم الأرداف، ولهذا تكون النتيجة غير مرضية.

ولهذا نوضح أهم الأطعمة التي تزيد حجم الأرداف لتتجنبيها تمامًا إذا كنتِ تعانين من هذه المشكلة:

البطاطس ورقائق الشيبس:

حتى إذا كانت بطاطس مسلوقة ومهروسة، فإن تناولها يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الأرداف؛ لأنها غنية بالكربوهيدرات سهلة الهضم التي ترفع سكر الدم والأنسولين، وهذا يعجل الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام، كما أن رقائق البطاطس تكون عالية في السعرات الحرارية، وفي دراسة نشرتها دورية «نيو إنغلاند» الطبية، فإن المشاركين فيها الذين تناولوا كميات كبيرة من البطاطس، خاصة الرقائق، عانوا من زيادة في الوزن، وبشكل خاص في منطقة الأرداف، وأوصت الدراسة بتناول البطاطا الحلوة المشوية كبديل عن البطاطس؛ لأن تأثيرها أقل على مستوى السكر في الدم.

اللحوم الحمراء والمصنعة:

توضح دراسة أخرى، نشرتها دورية «نيو إنغلاند» الطبية، أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مثل الستيك والبرغر واللحوم المصنعة مثل السلامي والبيف بيكون، تؤدي لزيادة الوزن، وفي دراسة أخرى نشرتها الدورية الأمريكية للتغذية الإكلينيكية، ربطت بين تناول كمية من اللحوم كل يوم وزيادة الوزن وكبر حجم الأرداف، وينصح بتناول اللحوم الخفيفة مثل لحم الدجاج والأسماك.

الحلويات :

يؤدي التناول الدائم والمستمر للكيك والكعك والحلويات إلى زيادة الوزن، وبعض هذا الوزن الزائد يستقر في منطقة الأرداف؛ لأن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية، ولا تحقق الشبع الكامل، ولهذا تشعرين بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها، كما أن هذه الأطعمة لا تحتوي على قيمة غذائية عالية ولا تفيد الجسم، واكتساب المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالمجهود الذي تقومين به يوميًا، يؤدي لزيادة الوزن، ولهذا ينصح بتناول الفاكهة الغنية بالألياف؛ كالتوت البري مع الزبادي للتحلية.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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