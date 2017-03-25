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ضعى هذا المنقوع على بشرتك وتمتعي بفوائده الجمالية !!!

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ضعى هذا المنقوع على بشرتك وتمتعي بفوائده الجمالية !!! ضعى هذا المنقوع على بشرتك وتمتعي بفوائده الجمالية !!!

تبحث المرأة دائما على قوام مثالى وبشرة خالية من العيوب وأن تكون أنثى جذابة للفت الانتباه والنظر إليها لكل من يراها.
 
تؤكد خبيرة التجميل هند محمد على أهمية وفوائد هذا المنقوع وهو " لبان الدكر " لما له من فوائد مزهلة للتجميل وهى :
-يحمي البشره من الشيخوخه.
- يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين.
- يعالج آثار الجروح والبقع البنيه الي بالجلد.
- يعالج الدوالي والعروق الزرقاء.
- يفتح البشره بشكل ملحوظ لٲنه يعتبر كولاجين طبيعي ويعتبر كرتزون طبيعي .
-يملأ حفر الوجه.
-شد الجلد المترهل.
-ملء التجاعيد والخطوط التعبيريه.
- يساعد على مرونة البشره.
- اعطاء نظاره وصفاء للبشره.
- يعالج التشققات والخطوط لانه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا.
-يعالج جميع مشاكل البشرة .
 
المصدر:صدي البلد

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رئيس قسم الأخبار