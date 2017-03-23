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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقوداً مهمة.

عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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