ربة منزل تلجأ لحيلة شيطانية لابتزاز زوجها..تعرف على التفاصيل

شيماء مصطفى

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل حيلة شيطانية لجأت اليها ربة منزل لابتزاز زوجها، حيث استعانت بـصديقها واثنين اخرين واحتجزت لدى أحدهما ابنتها وادعت اختطافها وطلبوا فدية من والدها لإعادتها، إلا ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، وإعادة الطفلة.

اشارت التحريات التي اجريت تحت اشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، ان بلاغا ورد من أنور.ف.م 45 سنة "موظف"، بغياب نجلته "سجا" 6 سنوات عن المنزل، وتلقيه اتصالا من مجهول يطالبه بدفع فدية مقابل إعادتها، فأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه، وتحرير الطفلة المختطفة.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد ناجي كامل رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أنهم كل من مشيرة.ا.م 44 سنة "والدة الطفلة"، ياسر.ا.ا 34 سنة "سائق" سابق اتهامه في قضية "آثار"، علاء.م.ع 30 سنة "عاطل" سابق اتهامه في قضية "سرقه"، بالاشتراك مع المتهم الهارب أحمد.ض.ع 30 سنة "عاطل"، وتم إعادة الطفلة لوالدها.

وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة العميد محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، أن والدة الطفلة ترتبط بعلاقة صداقه مع المتهم الهارب منذ عام، وأنها اتفقت معه على قيامه باختطاف نجلتها للحصول على مبلغ مالي قيمته 20 ألف جنيه من زوجها، فاستعان بباقي المتهمين للاشتراك في الواقعة، وتم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة في تهديد والد الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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