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لن تصدق ما يحدث لأسنانك عند تغليفها بورق الألومنيوم.. فوائد كثيرة وعديدة تؤكدها دراسات حديثة

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لن تصدق ما يحدث لأسنانك عند تغليفها بورق الألومنيوم.. فوائد كثيرة وعديدة تؤكدها دراسات حديثة لن تصدق ما يحدث لأسنانك عند تغليفها بورق الألومنيوم.. فوائد كثيرة وعديدة تؤكدها دراسات حديثة

يعاني من مشاكل الأسنان، سواءً أكانت هذه المشاكل تتعلق باصفرارها أول ظهو طبقات جيرية عليه، أو تسوسها، ولكن وداعاً لكل هذه المشاكل بعد ظهور دراسة نشرها موقع “بولد سكاى”، عن وصفة تقضي على هذه الأشياء.

لكن هل سألت نفسك في يوم من الأيام ماذا يحدث لأسنانك حينما تقوم بوضع “ورق الألومنيوم” عليها، بالتأكيد لا يوجد إجابة ولم يقم أحد بتجريبها فأغلبنا يعتقد أن “ورق الألومنيوم”، لا يستخدم إلا لتغليف الأطعمة، ولكن ثبت أن له فوائد أخرى كثيرة تعود على الأسنان بالنفع.

 

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “بولد سكاي”، فإن وضع الألومنيوم على الأسنان يساعد على الآتي:
التخلص من الجير.
التخلص من اصفرار الأسنان الذي يسبب مشكلات صحية خطيرة.
زيادة نسبة الكالسيوم فى الأسنان.
التخلص من مشكلة تسوس الأسنان.

 

المصدر : مصرفايف

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