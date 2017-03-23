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روسيا تطلب توضيحًا من مصر حول رفضها شحنة قمح ملوثة بالحشرات

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روسيا تطلب توضيحًا من مصر حول رفضها شحنة قمح ملوثة بالحشرات روسيا تطلب توضيحًا من مصر حول رفضها شحنة قمح ملوثة بالحشرات

التحرير

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أعلنت المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية يوليا ميلانو، أن الهيئة لم تتلق من السلطات المصرية معلومات رسمية حول الشكوى ضد القمح الروسى، لكننا أرسلنا طلبًا إلى لتوضيح الموقف.

وأشارت ميلانو، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، إلى أنه لسوء الحظ، لا توجد معلومات رسمية من الزملاء المصريين، لكن أرسلنا بالفعل طلبًا إلى مصر لتوضيح الموقف.

يذكر أنه فى وقت سابق أرسلت الرابطة الوطنية لمصدرى المنتجات الزراعية (NAESP) رسالة لرئيس هيئة الرقابة الروسية سيرجى دانكفيرت تشكو من العقبات فى شحنات الحبوب الروسية المرسلة إلى مصر، حيث توجد حشرات ميتة مجهولة الهوية.

وتعد مصر هى أكبر ثانى مشترى للقمح الروسى فى العالم بعد تركيا، وفقا للتمثيل التجارى الروسى فى مصر، وزادت صادرات الحبوب الروسية إلى مصر خلال 11 شهرًا من 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 بنسبة 44% وبلغت 5.22 مليون طن.

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