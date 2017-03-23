رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الجديد يصل القاهرة في أول زيارة بعد انتخابه​

كتب ـ طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، فى أول زيارة له لبدء مهامه رسميًا رئيسًا للاتحاد (كاف)، بعد إطاحته بالكاميرونى عيسى حياتو من العرش الإفريقى الذى ظل معتليه لـ29 عاما كاملة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار لـ"مصراوى"، أن رئيس الإتحاد الإفريقى للكرة الجديد، وصل كان قادمًا من دبي، واستقبله بالمطار المهندس هاني أبوريدة رئيس إتحاد الكرة المصري، و عدد من المسؤولين باتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.