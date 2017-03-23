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تعرف على المستثنين من القرار فى زيادة تذكرة المترو

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تعرف على المستثنين من القرار فى زيادة تذكرة المترو تعرف على المستثنين من القرار فى زيادة تذكرة المترو

وافق مجلس الوزراء على الزيادة الجديدة لتذكرة مترو الأنفاق بقيمة 2 جنيه على جميع المحطات، ويبدأ تنفيذ القرار صباح غدًا الجمعة.
 
وبموجب القرار الذي أعلنه اليوم، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، فإن هناك فئات مستثناة من الزيادة هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون اشتراكات قديمة، وهم لن يتأثروا بالزيادة حتى موعد تجديد اشتراكاتهم.
 
أما بخصوص طلاب المدارس، فقد أكد وزير النقل لـ"مصراوي"، أن هناك زيادة طفيفة ستطرأ على اشتراكات الطلبة وهي 11 جنيه على الثلاثة أشهر لقيمة الاشتراكات، بما يعني أن الشهر سيقف بزيادة على الطالب قيمة 3 جنيه ونصف.
 
وأكدت مصادر بالمترو أن جميع من يحملون اشتراكات قبل الزيادة، ستظل بنفس القيمة لحين انتهاء الاشتراك، ويتم تجديده بأسعار تعلن عنها وزارة النقل لاحقًا.
 
المصدر:مصراوي

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رئيس قسم الأخبار