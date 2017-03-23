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الداخلية || تضع العقيد الصباح على ''نشرة حمراء'' عقب هروبه للسعودية

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الداخلية || تضع العقيد الصباح على ''نشرة حمراء'' عقب هروبه للسعودية الداخلية || تضع العقيد الصباح على ''نشرة حمراء'' عقب هروبه للسعودية

أكد مصدر أمني بمباحث الانتربول، التابعة لوزارة الداخلية، أنه تم إصدار نشرة حمراء للقبض على العقيد الصباح أحمد زكي، المتهم الرئيسي والمحرض في واقعة مقتل فريد شوقي مدير التسويق بإحدى شركات العقارات.
أشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهم نجح في الهروب إلى ، في اليوم التالي لارتكاب الواقعة.
 
وأوضح مصدر أمني أخر بالإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه تم إلقاء القبض على باقي المتهمين في القضية، الذين وصل عددهم لـ 8 متهمين.
 
توصلت تحريات فريق البحث الذي أمر بتشكيله اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تردد المتهمين الهاربين على عدة مناطق متفرقة بعد تتبع خط سيرهم، وتأكيد التحريات لتواجدهم في تلك الأماكن بشكل مستمر.
 
وقامت القوات برئاسة العميد محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد حامد مفتش مباحث أكتوبر، بوضع خطة محكمة لضبط المتهمين وتم نشر عدة أكمنة على الأماكن التي يترددون عليها، ونجحت قوة برئاسة الرائد مجدي موسى رئيس مباحث أكتوبر اول في إلقاء القبض على المتهمين وتبين انهم كل من عبده تيتا ومصطفى سينا "بودي جاردات" و6 متهمين آخرين.
 
وامرت نيابة اكتوبر اول برئاسة محمد يسري بحبس 8 متهمين في واقعة خطف ومقتل المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الخطف والقتل والاتجار بالمخدرات.
 
المصدر:مصراوي

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